دعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم “حمس”، اليوم الإثنين خلال ندوة سياسية بمقر الحزب، إلى العمل على بناء المؤسسات والمساهمة في تقويتها، لأنه لا ينبغي فتح ملفات الفساد لمجرد التهدئة ولا مجرد الانتقام.

مقري أكد على المشرفين على مكافحة الفساد بضرورة أن تشمل العملية كل المفسدين دون استثناء، حيث قال إن القبض على هؤلاء الأشخاص ورجال الأعمال غير مستغرب، غير أنه يجب أن لا تكون هذه الحملات بمثابة قربان يقدم للمواطنين لإبعادهم عن الإنتقال الديمقراطي.