رفض رئيس بلدية أولاد إدريس في سوق أهراس، دفع ثمن إيجار الحمام المعدني أولاد زايد الذي يستغله منذ 3 عقود تقريبا بسعر رمزي لا يتجاوز 1000 دينار شهريا. الغريب في الأمر أن ”المير” الذي استفاد من حوالي 13 مليار سنتيم قبل 11 سنة عن طريق وزارة السياحة في إطار استثمار الحمامات الحموية، لا يزال مستغلا بالطريقة البدائية، وبالمقابل يرفض دفع مستحقات الإيجار المطالب بها من طرف البلدية لعدة سنوات، ما جعل بقية المؤجرين يقتدون بـ”ميرهم” الذي استدعي بداية الأسبوع الجاري للتحقيق بمحكمة سدراتة في قضايا فساد وتبديد المال العام وسوء التسيير بعد نبش ملفات تعود إلى سنة 2016.