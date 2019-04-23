11:06 حذر البروفيسور رضوان بوجمعة أستاذ العلوم والاتصال بجامعة الجزائر، اليوم الثلاثاء، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، السلطة من أي محاولة للالتفاف على الحراك، بالحلول الترقيعية التي تعيد إنتاج المنظومة بتغيير الوجوه، داعيا الأسرة الجامعية إلى لعب دورها وتوسيع النقاش داخل المؤسسات الجامعية، وعدم السقوط في فخ السنة البيضاء، والاكتفاء بإضراب الثلاثاء رمزيا.

10:54 نظم اليوم، طلبة المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، مسيرة حاشدة ضد بقايا النظام مطالبين برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وحكومة بدوي ومعلنين عن تضامنهم مع عائلات ضحايا انهيار البناية بحي القصبة، وطالبوا العدالة بفتح كل ملفات الفساد لمحاسبة المتسببين في انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد.

10:15 شرع الطلبة في احتلال ساحة البريد المركزي بعد أن ساروا إليها انطلاقا من جامعة بن يوسف بن خدة، (الجامعة المركزية سابقا) دون أي تضييق أمني واكتفى رجال الأمن بتأطيرهم.

عاشت أمس الجزائر على وقع أحداث رسمتها أجندة قضائية باستدعاء وحبس أغنى رجل في الجزائر، في انتظار ما سيكون مصير الإخوة كونيناف أقرب رجال الأعمال لمحيط الرئيس المستقيل.

يعد اليوم الثلاثاء أن يكون أيضا حافلا بالأحداث، حيث يحتشد حاليا الطلبة بالبريد المركزي، كما يعقد حزب الأفالان دورة استثنائية للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد.

كما أن الفريق أحمد ڤايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع يقوم بتنقل ميداني للناحية العسكرية الأولى، قد يلقي خلالها كلمة توجيهية منتظرة من قبل الرأي العام ككل مرة.

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