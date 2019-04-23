15:10 خرج آلاف الطلبة والطالبات بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، منتصف نهار اليوم، في مسيرة حاشدة للمطالبة برحيل النظام، مؤكدين بالمناسبة بقاءهم مجندين لمواصلة النضال لغاية سقوط النظام الفاسد ورموزه من خلال اللافتات التي رفعوها والشعارات التي رددوها.

انطلقت المسيرة الحاشدة، كما جرت العادة، من حسناوة باتجاه ساحة الشمعة مرورا بالشوارع الرئيسية للمدينة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تعكس حلمهم الداعي ككافة الشعب لتغيير النظام السياسي ببلادنا.

14:15 "الأرندي" يقترح تأجيل الرئاسيات.

13:52 سارت اليوم حشود من طلبة جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس صوب وسط المدينة من خلال مسيرة حاشدة أبى العديد من أساتذة قطاع التعليم العالي بمعية جموع من المواطنين إلا أن يبصموا على مشاركة فعالة فيها وهي التي رفع من خلالها المتظاهرون العديد من الشعارات المكتوبة وسط هتافات قوية أشارت في مجملها إلى ضرورة اقتلاع رموز النظام الفاسدين من الجذور.

وقد ردد الطلبة طيلة المسيرة التي اخترقت شارع "قرموش محمد" صوب ساحة "كارنو" العديد من الهتافات أبرزها كليتو البلاد يا السراقين" و"ايييي فيفا لالجيري" "يتنحاو ڤاع" إضافة إلى "طلبة واعون للحكومة رافضون ديڤاج ديڤاج".

وبمجرد اقترابهم من مقر المحكمة وسط المدينة وجه الطلاب رسائل شفهية إلى جهاز القضاء ولعل أهمها "يا قضاة يا قضاة أوقفوا العصابات وما تخونوش الأمانات" و "الشعب يريد استقلال القضاء" إضافة إلى شعار "العصابة يا العصابة جاء وقت المحاسبة".

13:44 خرج حشد من ​طلبة جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية اليوم في مسيرة جابوا خلالها شارع جيش التحرير انطلاقا من القطب الحضري مرورا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، رافعين لافتات داعمة للحراك ومناوئة لرموز الفساد، ومطالبين بمعاقبة المفسدين وناهبي أموال الدولة.

13:28 عاد طلبة جامعة عبد الرحمان بن خلدون بتيارت إلى التظاهر للمطالبة برحيل بقايا رموز النظام ومحاسبة المتورطين في الفساد في مسيرة سلمية انطلقت من مجمع "كارمان" الذي يحتضن عدة كليات منها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية التي يواصل عدد قليل من الطلبة غلقها كل يوم، منذ العودة من العطلة الشتوية رغم مساعي بعض الأساتذة والطلبة إلى مواصلة الدراسة، لتفادي تمديد السنة إلى نهاية فصل الصيف، فيما يسجل غياب أي محاولة من مسؤولي الكلية التدخل لاستئناف الدراسة.

13:05 افتتحت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لانتخاب أمين عام جديد، بحضور 347 عضوا من هذه اللجنة المكونة من 504 أعضاء.

وشهدت جلسة الافتتاح نشوب مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية، وذلك على خلفية اعتراض بعض الأعضاء على هوية العضو المترأس للأشغال الأكبر سنا حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، كما اعترضوا على حضور بعض الوجوه القديمة و الوزراء "المرفوضين شعبيا".

وباشرت اللجنة المركزية أشغالها بسحب الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس الذي غاب عن الدورة، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة الذين قرروا أيضا تجميد عضوية ولد عباس في اللجنة المركزية.

وقد تم رفع الجلسة الافتتاحية بعد بروز خلافات حول القائمة المقترحة لأعضاء مكتب الدورة، وكذا من أجل إعداد قائمة أعضاء لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام، حيث سيقترح أعضاء اللجنة المركزية عضوين عن كل جهة من الوطن بالنسبة لمكتب الدورة وثلاثة أعضاء من كل جهة بالنسبة للجنة الترشيحات.

وستأخذ لجنة الترشيحات على عاتقها مهمة الفصل في ملفات المترشحين لمنصب الأمين العام علما بأن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية ترشحوا للظفر بهذا المنصب من بينهم وجوه قديمة وشباب.

12:52 نظّم محامو وهران، صباح اليوم مسيرة بالجبب السوداء، انطلقت من مقر محكمة وهران في اتجاه المجلس القضائي في الضاحية الشرقية للمدينة. ورفعوا شعارات مساندة ودعم الحراك الشعبي. وشعارات أخرى مطالبة باستقلال القضاء. وقد شارك فيها عدد كبير من المحاميات والمحامين المنتمين لمنظمة محامي منطقة وهران التي تضم أكثر من 3 آلاف مسجل. هذا بعد أن التزموا جميعهم بالإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، والذي استغرق أربعة أيام.

12:46 خرج طلبة جامعة أدرار، اليوم في مسيرة احتجاجية ضد نظام العصابة.

12:38 شارك اليوم طلبة كلية الطب بجامعة باجي مختار ولاية عنابة، في مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة وصولا إلى ساحة الثورة، رافعين شعارات مطالبين فيها برحيل العصابة.

12:03 الطلبة يحاولون السير نحو ساحة موريس أودان

11:54 نظم طلبة وأساتذة وعمال جامعة عبد الرحمان ميرة بولاية بجاية مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة للمطالبة بتغيير النظام.

11:38 نظم اليوم طلبة جامعة منتوري بقسنطينة مسيرة احتجاجية بداية من الحرم الجامعي لمساندة الحراك والتنديد بالنظام الحاكم. وبدأت المسيرة من داخل مقر الجامعة وجابت شوارع المدينة.

11:27 منتدى رؤساء المؤسسات يعلن مساندته للمؤسسة العسكرية لمرافقة المرحلة الانتقالية.

11:20 خرج اليوم مئات المتظاهرين من الطلبة الجامعيين بجامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة إلى الشوارع بوسط المدينة في مسيرة، عقب التجمع بمقر الجامعة، وهم يهتفون بشعارات ضد النظام الحاكم والمطالبة برحيله.

وقد بدأ التجمع داخل مقر جامعة آكلي محند أولحاج صباح اليوم، ليتضاعف عدد المشاركين بالتحاق شباب وسكان الولاية مع الطلبة بعد خروجهم من أبواب الجامعة تحت مراقبة أمنية واضحة.

وسار المتظاهرون، نحو وسط المدينة مرورا بأغلب الشوارع مرددين شعارات "طلبة واعيون" "أويحيى الطلبة ماهمش فرحانين"، " ليبيري لالجيري".

11:13 مصالح الأمن تمنع الطلبة من السير داخل النفق الجامعي.

11:06 حذر البروفيسور رضوان بوجمعة أستاذ العلوم والاتصال بجامعة الجزائر، اليوم الثلاثاء، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، السلطة من أي محاولة للالتفاف على الحراك، بالحلول الترقيعية التي تعيد إنتاج المنظومة بتغيير الوجوه، داعيا الأسرة الجامعية إلى لعب دورها وتوسيع النقاش داخل المؤسسات الجامعية، وعدم السقوط في فخ السنة البيضاء، والاكتفاء بإضراب الثلاثاء رمزيا.

10:54 نظم اليوم، طلبة المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، مسيرة حاشدة ضد بقايا النظام مطالبين برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وحكومة بدوي ومعلنين عن تضامنهم مع عائلات ضحايا انهيار البناية بحي القصبة، وطالبوا العدالة بفتح كل ملفات الفساد لمحاسبة المتسببين في انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد.

10:15 شرع الطلبة في احتلال ساحة البريد المركزي بعد أن ساروا إليها انطلاقا من جامعة بن يوسف بن خدة، (الجامعة المركزية سابقا) دون أي تضييق أمني واكتفى رجال الأمن بتأطيرهم.

عاشت أمس الجزائر على وقع أحداث رسمتها أجندة قضائية باستدعاء وحبس أغنى رجل في الجزائر، في انتظار ما سيكون مصير الإخوة كونيناف أقرب رجال الأعمال لمحيط الرئيس المستقيل.

يعد اليوم الثلاثاء أن يكون أيضا حافلا بالأحداث، حيث يحتشد حاليا الطلبة بالبريد المركزي، كما يعقد حزب الأفالان دورة استثنائية للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد.

كما أن الفريق أحمد ڤايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع يقوم بتنقل ميداني للناحية العسكرية الأولى، قد يلقي خلالها كلمة توجيهية منتظرة من قبل الرأي العام ككل مرة.

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