أفادت الجزائرية للمياه وحدة البويرة، اليوم، أن إعادة عملية توزيع الماء الصالح للشرب بثلاث ولايات بحدود ولاية البويرة وبعض بلديات البويرة ستعرف انقطاعا آخر ابتداء من اليوم إلى غاية الانتهاء من الأشغال على مستوى القناة الرئيسية 1600 فونت للتحويلات الكبرى لسد كدية أسردون.

وأوضحت الجزائرية للمياه في بيان لها، أن المؤسسة ستشرع في إصلاح الأضرار "انزلاق التربة" على مستوى قناة 1600 فونت بداية من اليوم، ما سيتسبب في تذبذب في التزود بالمياه في أغلب بلديات البويرة وبعض من الولايات الحدودية كالمدية والمسيلة.

وأضاف البيان، أن الانقطاع سيمس 18 بلدية بولاية البويرة "الجباحية ، زبربر، ڤرومة، عين الحجر، عين العلوي، الخبوزية، المقراني، سوق الخميس، بئر أغبالو، الروراوة، الهاشمية، عين بسام، سور الغزلان، ديرة، ريدان، المعمورة، الحاكمية والڨلتة الزرقاء".

هذا، ولم تؤكد المؤسسة في بيانها أنها ستوفر صهاريج المياه بالمؤسسات العمومية والمستشفيات، في حين أشارت إلى أنها تعتذر لزبائنها على الانقطاع.

وقد شهدت القناة الرئيسية 1600 فونت للتحويلات الكبرى لسد كدية أسردون الواقعة ببلدية الجباحية غرب مقر ولاية البويرة بـ 18 كلم انجرافا للتربة ما تسبب في تضرر أنبوب الماء وتسبب في انقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى بعض الأضرار المادية .