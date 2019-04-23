أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت أمس الإثنين، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، بتمنراست منقبا عن الذهب وحجزت مركبتين (02) وثلاثة (03) مولدات كهربائية وثلاثة (03) مطارق ضاغطة، فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (22) مهربا بعين ڤزام وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و1322 وحدة من المواد الصيدلانية وأغراض مختلفة".

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بتبسة، تاجر مخدرات بحوزته 5.3 كيلوغرام من الكيف المعالج و400 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 520 خرطوشة و38 كيلوغراما من المواد التي تدخل في إعداد الخراطيش".