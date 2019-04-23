أفاد بيان للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه لم يتلق أي شكوى من شركة "أوتلسات" كما أعلن عن رفع دعاوى قضائية ضد قنوات خاصة.

أشار الديوان أنه لم يتلق أي شكوى أو إرسالية من شركات الإنتاج أو السفارة التركية أو شركة القمر الصناعي (EUTEL SAT) حول بث مسلسلات بصفة غير قانونية.

بالمقابل أخطر الديوان مصالح سلطة ضبط السمعي البصري بالوضعية غير القانونية لقنوات خاصة وكشف أنه قرر رفع دعاوى قضائية ضد هذه الأخيرة على غرار قناة البلاد، الشروق، بور تي في (Beur TV) ، نوميديا تي في، على أساس استغلال مصنفات الديوان بدون رخصة إبلاغ.

وأضاف عن قناة الشروق، فإنها تحصلت على رخصة إبلاغ المصنفات للجمهور المسبقة خلال سنة 2017 إلا أنه لم تجدد هذه الرخصة، وعليه منذ 1 جانفي 2018 إلى غاية اليوم و هي تستغل مصنفات فهرس الديوان بصفة غير قانونية.