حددت وزارة التجارة قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، التي صدرت بالجريدة الرسمية.

وتمثلت هذه المنتجات في: لحوم فصيلة الأغنام أو الماعز الطازج مبردة أو مجمدة تحت البند التعريفي 02.04 وقيمة الرسم الإضافي الوقائي 70 بالمائة.

كما تم الاستغناء عن استيراد حليب وقشدة غير مركزة بالسكر ولا تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى، بالإضافة إلى فواكه طازجة أو جافة حتى دون قشرتها تحت البند التعريفي 08.02 ورسم إضافي بـ 30 بالمائة.

وتم الاستغناء أيضا عن فواكه محفوظة مؤقتا بغاز الكبريت أو بالماء المالح المكبرت ولكن غير صالحة للاستهلاك في هذه الحالة تحت البند التعريفي 08.12.

وفواكه مجففة غير تلك المذكورة في البند التعريفي من 08.01 إلى 08.06 وتتمثل في خليط من فواكه مجففة أو فواكه بقشور من هذا الفصل، بالإضافة إلى خضر جافة وأن كانت مقطعة إلى قطع أو شرائح أو مهروسة أو مسحوقة لكن غير معدة بطرق أخرى تحت البند التعريفي 07.12 .