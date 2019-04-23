تسببت الرياح القوية التي تعرضت لها مختلف مناطق ولاية تبسة، أمس الإثنين، في تضرر عدة سيارات سقطت عليها أشجار وانهيار أسقف عدد من المنازل وأسلاك كهربائية عبر أحياء مدينة تبسة وضواحيها، حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم تسجيل سقوط عدد من الأشجار عبر عدة أحياء بعاصمة الولاية منها طريق عنابة وحي الزاوية وباب الزياتين وغيرها ما أدى إلى أضرار مادية لعديد السيارات التي كانت مركونة، مؤكدا عدم تسجيل أية خسائر بشرية.

وسجلت مختلف فرق الحماية المدنية عدة تدخلات طيلة نهار أمس الإثنين لإنقاذ عدد من المواطنين وتحويلهم نحو الاستعجالات الطبية، وأوضح الدكتور بوطرفة يوسف أنهم تعرضوا لإصابات خفيفة إثر سقوط أسقف منازلهم بفعل الرياح القوية بحي باب الزياتين، حيث تلقوا الإسعافات الضرورية وغادروا المؤسسة الصحية.