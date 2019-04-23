ستدخل المحطة الجوية الجديدة لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين حيز الخدمة الإثنين القادم، بطاقة استيعاب قدرها 10 ملايين مسافر في السنة، حسب ما أعلنه اليوم الثلاثاء وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة.

و صرح كورابة للصحافة في ختام زيارة تفقدية قادته لهذه المنشأة الجوية الجديدة :"سيتم دخول المحطة الجوية حيز الخدمة يوم الاثنين 29 أفريل 2019 وفق تعليمات الحكومة. و سيتم إطلاق خط السكك الحديدية الرابط بمطار الجزائر الدولي في اليوم نفسه". و أضاف أن المحطة تعد "انجازا عظيما يجب اتخاذه كنموذج و كمصدر فخر للجزائريين". و تابع بقوله أن المنشأة التي "تعكس صورة الجزائر العصرية" تم بناؤها "وفق المعايير الدولية بمواد عالية الجودة".

و قد زودت المحطة التي تمتد على مساحة 200.000 م2، بـ 120 بنك تسجيل و 12 جهاز توصيل الأمتعة و 54 مصعد و 37 درج ميكانيكي و 9 سجاد آلي و 21 معبرا.كما تتضمن 20 مركز اتصال للطائرات و موقفين للحاملات الثقيلة من صنف 380 أ و 16 مولدا كهربائيا يشتغل بصفة آلية في حالة انقطاع الكهرباء إلى جانب العشرات من المحلات التجارية و الخدماتية و جهاز عصري ضخم لانتقاء الأمتعة و موقف للسيارات يتسع لـ 4.200 سيارة.

و ستكون الخطوط الجوية الجزائرية أول شركة جوية تستغل المحطة الجديدة برحلات موجهة لباريس حسب ما كشف عنه خلال الزيارة. وقد تم انجاز المحطة الجوية لمطار الجزائر الدولي من طرف الشركة الصينية "ستات كونستركشن اينجينيرينغ كوربرايشن".

و موازاة مع تشغيل المحطة، سيتم فتح خط السكك الحديدية الرابط بين مطار هواري بومدين و محطة باب الزوار للركاب. و يمتد هذا الخط على طول 2.8 كم منه 1.6 كم

نفق أنجز تحت الطريق السيار الدائري جنوب الذي يربط الدار البيضاء ببن عكنون. و تضم محطة السكك الحديدية للمحطة الجوية بالعاصمة محلات تجارية و مطاعم مفتوحة ما بين الساعة 6سا و 21سا. و قد جهزت المحطة، التي أنشئت على ثلاث طوابق بمصاعد لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و بمصاعد كهربائية.