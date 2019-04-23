ستدخل المحطة الجوية الجديدة لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين حيز الخدمة الاثنين القادم, بطاقة استيعاب قدرها 10 ملايين مسافر في السنة، حسب ما أعلنه اليوم الثلاثاء وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة.

و صرح كورابة للصحافة في ختام زيارة تفقدية قادته لهذه المنشأة الجوية الجديدة :"سيتم دخول المحطة الجوية حيز الخدمة يوم الاثنين 29 أفريل 2019 وفق تعليمات الحكومة. و سيتم إطلاق خط السكك الحديدية الرابط بمطار الجزائر الدولي في اليوم نفسه".

و أضاف أن المحطة تعد "انجازا عظيما يجب اتخاذه كنموذج و كمصدر فخر للجزائريين".

و تابع بقوله أن المنشأة التي "تعكس صورة الجزائر العصرية" تم بناؤها "وفق المعايير الدولية بمواد عالية الجودة".

و قد زودت المحطة التي تمتد على مساحة 200.000 م2، ب120 بنك تسجيل و 12 جهاز توصيل الأمتعة و 54 مصعد و 37 درج ميكانيكي و 9 سجاد الي و 21 معبرا.

كما تتضمن 20 مركز اتصال للطائرات و موقفين للحاملات الثقيلة من صنف 380 أ و 16 مولدا كهربائيا يشتغل بصفة آلية في حالة انقطاع الكهرباء إلى جانب العشرات من المحلات التجارية و الخدماتية و جهاز عصري ضخم لانتقاء الأمتعة و موقف للسيارات يتسع ل4.200 سيارة.

و ستكون الخطوط الجوية الجزائرية أول شركة جوية تستغل المحطة الجديدة برحلات موجهة لباريسي حسب ما كشف عنه خلال الزيارة.

و قد تم انجاز المحطة الجوية لمطار الجزائر الدولي من طرف الشركة الصينية "ستات كونستركشن اينجينيرينغ كوربرايشن".

و موازاة مع تشغيل المحطة، سيتم فتح خط السكك الحديدية الرابط بين مطار هواري بومدين و محطة باب الزوار للركاب. و يمتد هذا الخط على طول 2.8 كم منه 1.6 كم

نفق أنجز تحت الطريق السيار الدائري جنوب الذي يربط الدار البيضاء ببن عكنون. و تضم محطة السكك الحديدية للمحطة الجوية بالعاصمة محلات تجارية و مطاعم مفتوحة ما بين الساعة 6سا و 21سا.

و قد جهزت المحطة، التي أنشئت على ثلاث طوابقي بمصاعد لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و بمصاعد كهربائية.