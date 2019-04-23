فشلت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في انتخاب أمين عام جديد للحزب اليوم الثلاثاء.

واتخذت اللجنة قرار تأجيل الانتخاب إثر نشوب خلافات ومناوشات حادة بين الأعضاء.

وكانت أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد استأنفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعد المصادقة بالإجماع على أعضاء مكتب الدورة و لجنة الترشيحات التي عرضت نظامها الداخلي تحت إشراف مكتب الدورة ليتم بعد ذلك فتح باب الترشيحات.

وتضم القائمة الأولية للمترشحين لمنصب أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني 12اسما من بينهم قرشي أحمد جمال بن حمودة وعلي صديقي ومحمد جلاب والسعيد بوحجة ومصطفى معزوزي وعبد الحميد سي عفيف والسعيد بدعيدة ومحمد جميعي وأبو الفضل بعجي، وحسين خلدون، إضافة إلى فؤاد سبوتة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المركزية خلافات حادة و ملاسنات بين الأعضاء، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لكل الوجوه القديمة والوزراء والمسؤولين المرفوضين شعبيا، داعين إلى مرافقة مطالب الشعب في تجديد نفس الحزب بانتخاب من هو أهل لإعادته إلى الطريق الصحيح.