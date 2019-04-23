12 مرشحا لمنصب أمين عام للأفلان

أخبار الوطن
23 ابريل 2019 () - واج/س.أ
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استأنفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بعد المصادقة بالإجماع على أعضاء مكتب الدورة و لجنة الترشيحات التي عرضت نظامها الداخلي تحت إشراف  مكتب الدورة ليتم بعد ذلك فتح باب الترشيحات.

و تظم القائمة الأولية للمترشحين لمنصب أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني 12 اسما من بينهم  قرشي احمد  جمال بن حمودة وعلي صديقي و محمد جلاب و السعيد  بوحجة  ومصطفى معزوزي و عبد الحميد سي عفيف و السعيد بدعيدة ومحمد جميعي وأبو الفضل بعجي، وحسين خلدون, إضافة إلى فؤاد سبوتة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المركزية خلافات حادة و ملاسنات بين  الأعضاء، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لكل الوجوه القديمة و الوزراء و  المسؤولين المرفوضين شعبيا ,داعين إلى مرافقة مطالب الشعب في تجديد نفس الحزب  بانتخاب من هو أهل لإعادته إلى الطريق الصحيح.

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