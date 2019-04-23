استأنفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بعد المصادقة بالإجماع على أعضاء مكتب الدورة و لجنة الترشيحات التي عرضت نظامها الداخلي تحت إشراف مكتب الدورة ليتم بعد ذلك فتح باب الترشيحات.

و تظم القائمة الأولية للمترشحين لمنصب أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني 12 اسما من بينهم قرشي احمد جمال بن حمودة وعلي صديقي و محمد جلاب و السعيد بوحجة ومصطفى معزوزي و عبد الحميد سي عفيف و السعيد بدعيدة ومحمد جميعي وأبو الفضل بعجي، وحسين خلدون, إضافة إلى فؤاد سبوتة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المركزية خلافات حادة و ملاسنات بين الأعضاء، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لكل الوجوه القديمة و الوزراء و المسؤولين المرفوضين شعبيا ,داعين إلى مرافقة مطالب الشعب في تجديد نفس الحزب بانتخاب من هو أهل لإعادته إلى الطريق الصحيح.