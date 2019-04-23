تم تعيين بن عبد الواحد محمد أنور في منصب الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر خلفا لعادل خمان الذي استدعي لمهام أخرى، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للشركة.

و أوضح ذات المصدر أن "الجمعية العامة العادية لاتصالات الجزائر عينت بن عبد الواحد محمد أنور رئيسا مديرا عاما خلفا للسيد عادل خمان الذي أبدى رغبته في مغادرة اتصالات الجزائر و الالتحاق بمجمع اتصالات الجزائر".

و أضاف البيان ذاته أن هذا الأخير "ستوكل له مهمة الإشراف على خارطة الطريق التكنولوجية لهياكل المجمع" مذكرا أن اتصالات الجزائر حققت "نتائج جيدة" خلال السنتين الأخيرتين تحت رئاسته.

أما الرئيس المدير العام الجديد لاتصالات الجزائر فكان حاملا لعديد المشاريع المفيدة لقطاع الاتصالات بالجزائر سيما على مستوى اتصالات الجزائر الفضائية حيث عمل خلال السنوات الأخيرة.