تجمهر اليوم العشرات من مواطني دواوير بلدية مديونة في غليزان أمام مقر البلدية محتجين على حصص السكنات الريفية الضئيلة جدا التي استفادت منها بلديتهم والمحددة بزهاء 15 مسكنا فقط، متسائلين عمن فكر في مد هذه الحصص التي تُعد على الأصابع لبلدية تحوز على 38 دوارا ناهيك عن المداشر المنتشرة عبر ربوع ترابها الشاسع المتاخم مع إقليمي مستغانم والشلف.

وفي هذا الشأن احتارت السلطات الوصية والمحلية في كيفية تقسيم هاته السكنات المقدمة من قبل الجهات المسؤولة بالولاية، والتي قد تخلق مشكلا بين الأهالي،وقد كشفت مصادرنا أن الملفات المودعة في هذا الشأن فاقت الألف طلبا كون المنطقة ريفية يعتمد أهاليها على الفلاحة.

وفي سياق متصل ذكرت مصادرنا أن المسؤولين اقترحوا على المحتجين على أن التقسيم يكون شفافا، وتعطى الأولوية للذين يبيتون في مبان هشة قصديرية.فهل يقبل المحتجون بهذه الفكرة؟