يتردد عضو هيئة قضائية عليا، هذه الأيام، بشكل ملفت للانتباه على مجلس الأمة، والسبب ليس البحث عن مخرج للأزمة ولا السعي لإيجاد حل للبلاد وإنما لممارسة الضغط بكل الطرق من أجل تعطيل إجراءات رفع الحصانة عن السيناتور جمال ولد عباس. ويسعى هذا العضو المنتمي إلى الجهة الجغرافية نفسها التي ينتمي إليها ولد عباس من أجل عدم تجريد ولد عباس من الحصانة ومحاسبته على الفساد المتورط فيه. فمنذ متى يقوم عضو هيئة دستورية عليا بالتدخل في مثل هكذا قضايا تسيء لسمعة هيئة بحجم الهيئة التي يعمل بها وتشوه صورتها؟