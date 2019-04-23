كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء، عن تقدم المملكة العربية السعودية بعرض إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن احتضان مباريات بطولة كأس السوبر المحلية لمدة ست سنوات قادمة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني تلقى عرضًا قيمته 30 مليون يورو سنويًا من السعودية لإقامة مباريات كأس السوبر على أرضها لمدة ست سنوات مقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين حيث لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي إلا بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني للعبة المقررة يوم 29 افريل الجاري.

ولم يصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإليكتروني يوضح من خلاله صحة العرض السعودي من عدمه.

يذكر أن الاتحاد الإسباني استقر على تغيير نظام كأس السوبر الإسباني، ليتنافس عليه 4 فرق بدلًا من فريقين، وأن يقام خارج حدود البلاد.

وسيشهد كأس السوبر الإسباني مشاركة بطل الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه، لتقام البطولة في شهر جانفي بدلًا من بداية الموسم.