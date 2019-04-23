اعتبر كريم طابو، في تصريحات صحفية على هامش ندوة حول الوضع السياسي في الجزائر نضمها طلبة جامعة آكلي امحند أولحاج، أن ما يحدث من توقيفات في سياق التحقيقات بشأن الفساد هو “تصفية حسابات، لترك المطالب المشروعة التي عبّر عنها الشعب جانباً”.

وانتقد طابو توقيف رجال الأعمال إسعد ربراب والإخوة كونيناف، قائلا: “يجب أن تخضع العدالة للقوانين وليس للأوامر”.

وفي تعليقه على خطاب الفريق أحمد قايد صالح، أكد طابو أنه "ليس من حقه التدخل في الشؤون السياسية".