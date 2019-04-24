ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو وضواحيها الأحد الماضي إلى 359 قتيلا، حسب ما أكدته اليوم الأربعاء مصادر أمنية.

وقال المتحدث باسم الشرطة في سريلانكا، روان جونسايكر، في بيان له "ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى 359".

وكانت وسائل إعلام محلية، قالت في وقت سابق إن عدد القتلى في سريلانكا وصل إلى 310 قتلى، وقرابة 500 مصاب.

وذكر المتحدث أن الشرطة أوقفت، أمس الثلاثاء، 18 شخصا مشتبه في تورطهم بالتفجيرات التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، خلال قداس عيد القيامة، ومع ازدحام الفنادق وقت الإفطار.

وذكر الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، أنه سيغير قيادات القوات المسلحة، بعد فشلهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمعلومات المخابراتية، مضيفا، في كلمة وجهها إلى الأمة "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل

في الأسابيع المقبلة، أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة".