عين فلاق شبرة كريم أمس الثلاثاء على رأس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "ENPI"، خلفا لرابحي مصباح الرئيس المدير العام للمؤسسة الذي أحيل على التقاعد، حسبما أفادت به الصفحة الرسمية للمؤسسة.

وأضاف ذات المصدر، أن فلاق شبرة شغل عدة مناصب بالقطاع أخرها مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو.

وأوضح بيان المؤسسة، أن الرئيس المدير العام الجديد، سيعمل على إعطاء نفس وديناميكية جديدة في التسيير، من أجل الإسراع في وتيرة الإنجاز، بالنسبة لمشاريع سكنات الترقوي العمومي "LPP" التي هي في طور الإنجاز على مستوى كافة التراب الوطني.