أوصى الوزير الأسبق و الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي ،اليوم الأربعاء، بضرورة تسريع المسار الانتقالي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها البلد مؤكدا أن هذا المسار ينبغي أن يشمل الحكومة وقيادة الجيش والمعارضة على حد سواء.

في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أوضح رحابي

"كلنا لدينا مقترحات حلول للخروج من الانسداد السياسي الحالي نابعة من السلطة و قيادة الجيش والمعارضة والنُخبة. يجب أن نفكر في طريقة لتوحيد وجهات النظر لحمل الجميع على الجلوس إلى نفس الطاولة".

في ذات السياق تطرق ذات المتحدث إلى أهمية تعجيل المسار من أجل وضع حد للانسداد السياسي الذي تفاقم أمام غياب الآفاق".

لكنه تأسف لعدم تسجيل لحد الآن أي حوار جدي يقترح أجندة وشروط وكيفيات إخراج البلاد من حالة الانسداد".

وتابع يقول "لدينا مشكل جدي مع رئيس الدولة بسبب رفضه من قبل الشعب والمعارضة ولكونه غير مؤهل قانونا لتنظيم المرحلة الانتقالية التي باتت لديها كل الحظوظ لتفشل فما بالك بالانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية".

واعتبر الوزير الأسبق أن المواطنين الجزائريين المجندين منذ 22 فيفري المنصرم "يريدون تغيير طبيعة النظام و إحلال الديمقراطية ومكافحة الفساد ومراقبة الثروة العمومية".

وأضاف أن الأمر يتعلق ببرنامج "سياسي بحت ينبغي أن يخدم أيضا الحكومة وقيادة الجيش والمعارضة في نفس الوقت".

وفيما يخص الدعوة إلى تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور اعتبر رحابي أن الأمر يتعلق "بنقاش كاذب أفقد الجزائر الكثير من الوقت، لمدة سبع سنوات كنا رهينة لصحة رئيس الجمهورية السابق و اليوم نحن رهينة المادة 102 من الدستور، التي تُعيق أي جهد مبتكر للتحادث أو البحث عن حل تفاوضي".