قررت إدارة نادي شالك 04 الألماني لكرة القدم إنزال وسط ميدان الفريق، الدولي الجزائري نبيل بن طالب، إلى فئة الرديف (اقل من 23 سنة)، حسب ما تداولته اليوم الأربعاء صحيفة "بيلد".

وأوضح المدير الرياضي لنادي "الروهر", جوشن شنايدر, للصحيفة أن القرار اتخذ "لأسباب انضباطية".

ومعلوم أنه للمرة الثانية تتم معاقبة بن طالب بإنزاله الى فئة الرديف، وذلك في غضون أسابيع.

وكان اللاعب الجزائري أساسيا مع الفريق الأول، صاحب المركز الـ15 في "البوندسليغا" والذي انهار داخل الديار (5-2) أمام هوفنهايم برسم الجولة الـ30 يوم السبت الماضي.

وغاب بن طالب عن اللقاءين الأخيرين لـ"الخضر" أمام كل من غامبيا (1-1) في ختام تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 وتونس وديا (1-0) بالبليدة.