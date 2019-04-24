علق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل على قرار إحالة ملفه الخاص بإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين على المحكمة العليا.

ورد شكيب خليل على صفحته الرسمية على بعض التعليقات التي هاجمته بالقول " لأن الملف أحيل على المحكمة العليا يتوقف على الجميع أن يحترم العدالة ويلتزم الصمت".

وأضاف في رده على تعليق آخر " للأسف .. في حقيقة الحال نحن في وقت حرج ووضع غير ملائم لكيل الاتهامات والطعن في شرف الآخرين والشتم والسب ليس من الأخلاق والفضائل .. لمن يتقي الله .. أما وأن تتهم وتقذف فعلى المدعي البينة والبرهان .. فوطننا اليوم وفي هذا الوقت العصيب هو في غنى عن أمور كهاته بل عين الصواب هو الحوار في كيفية الخروج من هذا النفق المظلم وإيجاد الحلول الناجعة والناجحة في أقرب وقت ممكن".