يعتقد العديد من الخبراء أن هناك خشية من ارتفاع أسعار النفط بعد إنهاء فترة الإعفاءات الأمريكية بشأن شراء النفط الإيراني، في ظل التركيز على تشديد العقوبات على فنزويلا ونظام نيكولاس مادورو إلى جانب انقطاع محتمل في ليبيا ما قد يُضيق الخناق على السوق بدرجة كبيرة.

ونزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء في ظل إشارات على أن الأسواق العالمية مازالت تتلقى إمدادات كافية، على الرغم من أن الأسعار قفزت لأعلى مستوى خلال 2019 هذا الأسبوع بفعل سعي واشنطن لتشديد العقوبات على إيران.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74.24 دولارا للبرميل، في التعاملات المبكرة اليوم. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إنه لا يرى حاجة لزيادة إنتاج النفط على الفور بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني، لكنه أضاف أن بلاده ستلبي احتياجات العملاء إذا طلبوا مزيدا من النفط.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنهاء جميع الإعفاءات الممنوحة على ورادات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات اعتبارا من الأسبوع المقبل، لحرمان طهران من مصدر دخلها الرئيسي، الأمر الذي وعدت إيران بأنه سيفشل. وسيطال وقف الإعفاءات ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران باتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.