أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الاربعاء ان أعضاء لجنته السياسية الثلاثة قدموا استقالتهم من عضوية المجلس وما تزال قيد النظر.

وقال إعلام المجلس العسكري الانتقالي في بيان صحفي اليوم " تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي".

وأضاف البيان " وبحسب الناطق الرسمي للمجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها".

ويترأس الفريق أول عمر زين العابدين اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي ي وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانبه الفريق أول أمن جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

وكانت قوى المعارضة الرئيسية فى السودان قد أعلنت الأحد الماضي تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي الذى يتولى الحكم في السودان وطالبت بإبعاد أعضاء اللجنة السياسية التي تتولى التفاوض مع المكونات السياسية بالسودان.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذى يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان مسؤولية إدارة البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.