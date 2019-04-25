ناشد المحتجون بالعديد من بلديات الأغواط قائد الأركان، أحمد ڤايد صالح، التدخل لوضع حد للتهديدات و”الحڤرة” التي يتعرضون لها من طرف بعض المسؤولين الذين يخشون ملفات الفساد التي تلاحقهم، حيث لجأت بلدية الغيشة، ممثلة في رئيسها، إلى رفع قضية ضد مجموعة من المحتجين أمام محكمة الجنح بعين ماضي وتم تسليم الاستدعاء لهم ليلا من طرف المحضر القضائي للمثول أمام المحكمة، وقبلها رفعت بلدية الحاج المشري ممثلة في رئيسها قضية ضد 23 محتجا أمام المحكمة الإدارية بتهمة غلق مقر البلدية وشل خدماتها رغم أن الخدمات الإدارية بقيت تسير بشكل عادي وتم غلق بوابة مكاتب الرئيس ونوابه. وأكد المحتجون أن مطالبهم شرعية، تتعلق ببعض الانشغالات والشفافية في التوظيف والتحقيق في الصفقات والمشاريع الوهمية. وقد لجأ هؤلاء إلى غلق البلدية أمام المنتخبين لإيصال صوتهم إلى الجهات الوصية، بعد أن رفض المسؤولون استقبالهم والتحاور معهم، لكن جاءهم الرد عن طريق العدالة.