قرر أعضاء من منتخبي ولاية بشار في البرلمان والمجلس الشعبي الولائي والبلديات تسجيل أنفسهم لأداء مناسك الحج لهذه السنة، إلى هنا كل شيء عادي. إلا أن الغريب هو موجة التعليقات التي رافقت انتشار هذا الخبر، فهناك من اعتبر أن المنتخبين لجأوا إلى وقفة “عرفة” هروبا من وقفات الحراك يوم الجمعة، وهناك من علّق قائلا: “إن منهم من قرر غسل ذنوبه في ظل الحديث عن حل هذه المجالس”، إلا أن التعليق اللافت هو قول أحدهم إن هؤلاء المنتخبين الذين عجزوا عن مواجهة النظام وساسته قرروا استعراض عضلاتهم على الشيطان برجمه.