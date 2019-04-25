كشف حسن عريبي نائب في المجلس الشعبي الوطني، أن جثمان عباسي مدني مؤسس "الفيس" سيوارى الثرى غدا الجمعة بالجزائرالعاصمة.

وقال النائب في صفحته الرسمية في فايسبوك " الحمد لله بنعمته تتم الصالحات علمت الآن والخبر مؤكد من مصادر مقربة من عائلة الفقيد المجاهد الشيخ عباسي مدني وكذا مصدر من رئاسة الوزراء الأولى أن السلطات استجابت وتواصلت مع عائلة الفقيد لمباشرة الإجراءات لنقل جثمانه الطاهر إلى أرض الجزائر ليدفن بين أبناء بلده يوم الجمعة 26 أفريل 2019."

وكان النائب نفسه أشار إلى أن المرحوم أوصى بدفنه بالجزائر، وحسبه دائما فإن السفير الجزائري بقطر اتصل بأبناء الراحل ليعلمهم بقرار السلطات تسهيل عملية نقل الجثمان.