علمت "الخبر" من مصادر مقربة من لزهر بونافع المدير العام لمجمع السياحة والفندقة والحمامات، أن هذا الأخير سيكون خليفة حميد ملزي على رأس إقامة الدولة الساحل.

وحسب نفس المصادر فإن تعيين خليفة ملزي لن يستغرق وقتا طويلا لحساسية المنصب. ويشغل حاليا لزهر بونافع منصب المدير العام لمجمع السياحة والفندقة والحمامات، وسبق أن شغل منصب مدير عام لوكالة "عدل" مطلع الألفية.

للاشارة تم انهاء مهام حميد ملزي أمس من على رأس المؤسسة العمومية "الساحل" بقرار من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعد أن قبع في هذا المنصب أكثر من 20 سنة.