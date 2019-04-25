أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 24 أفريل 2019 بكل من وهران ومعسكر، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى ثلاث (03) مخابئ للإرهابيين بتيزي وزو .

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني شخصين (02) وضبطوا بندقيتي (02) صيد وبندقية مضخية بكل من سعيدة والأغواط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم (4.4) كيلوغرام من الكيف المعالج بعين تموشنت.



من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت وتمنراست، (62) منقبا عن الذهب وضبطت (19) مولدا كهربائيا و(10) مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن، في حين تم توقيف (53) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وبرج باجي مختار.