خرج العديد من المواطنين وعمال مجمع "سيفيتال"، اليوم الخميس، في مسيرتين بتيزي وزو والبويرة، للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، يسعد ربراب.

ورفع المتظاهرون بولاية تيزي وزو شعارات "كلنا يسعد ربراب " ، كما حملوا لافتات كثيرة مكتوب عليها شعارات تدين النظام.

من جهتهم شارك المئات من المواطنين وعمال وحدة سيفيتال بولاية البويرة، اليوم في مسيرة احتجاجية ضد إيداع يسعد ربراب الحبس المؤقت، رافعين شعارات تطالب باطلاق سراح رجل الأعمال.

للإشارة فقد تم ايداع يسعد ربراب الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد أن وجهت له تهم تضخيم فواتير في استيراد معدات مستعملة.