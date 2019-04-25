وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الخميس مع المجمع الطاقوي الإيطالي "إيني" على بروتوكول تفاهم حول تجديد عقد تموين إيطاليا بالغاز الجزائري الذي سينتهي في نهاية 2019.

وحسب بيان لسوناطراك فقد وقع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لإيني كلاوديو ديسكالزي على بروتوكول تفاهم، يؤكد رغبتهما في تجديد عقد التموين بالغاز قريبا وأنماط النقل عبر أنبوب الغاز العابر للحوض المتوسط خلال السنوات المقبلة".

ويمثل بروتوكول الاتفاق هذا "مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات التاريخية بين الشركتين"، حسبما أشار ذات المصدر.

ويجدر التذكير أن إيطاليا تعتبر إحدى أهم وجهات الغاز الطبيعي الجزائري بفضل "أنبوب الغاز العابر للحوض المتوسط" والذي يُطلق عليه أيضا أنبوب الغاز "أونريكو ماتي" وهو ثمرة شراكة أبرمت سنة 1977 بين سوناطراك وإيني.

وفي سنة 2018 اتفق المجمعان على المبادرة بمفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد التموين بالغاز إلى أبعد من الأجل التعاقدي والذي كان مقررا سنة 2019، في إطار تعزيز تعاونهما وشراكتهما.

وبعد تسوية نزاعهما سنة 2017 تعززت علاقات سوناطراك و إيني بالتوقيع على العديد من المشاريع في الجزائر في مجالات البحث والاستغلال و الاستكشاف في عرض البحر والطاقات المتجددة والبتروكيمياء.