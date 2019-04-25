رحبت "قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" بدعوة مؤسسة الجيش للحوار حول السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

وأكد بيان للتحالف الذي يضم أحزاب من المعارضة وشخصيات وطنية اليوم الخميس على "موقف فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الداعي إلى تفتحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب، والالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك، وعليه فإننا نبارك الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش ليوم الأربعاء 24 أفريل 2019".

كما دعا البيان إلى "تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".

وعن قضايا الفساد التي فتختها العدالة مؤخرا أكد المجتمعون على " ضرورة استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، والمطالبة باستمراره في فتح ".جميع ملفات الفساد، والتذكير باتخاذ إجراءات احترازية استعجالية

البيان كاملا: