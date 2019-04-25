أكد والي العاصمة الجديد عبد الخالق صيودة، يوم الخميس، أنه سيعمل على استكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتهيئة وتعمير ولاية الجزائر الممتدة إلى غاية 2035 بالموازاة مع السهر على تحسين خدمة عمومية ذات جودة للمواطنين.

وقال الوالي صيودة بمناسبة استلامه مهامه الجديدة كوالي ولاية الجزائر خلفا لعبد القادر زوخ، أنه سيحرص على "مبدأ استمرارية الإدارة وديمومة المرافق العامة" وأنه "عازم على مواصلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتهيئة والتعمير الذي شرع فيه منذ 2009 وإلى غاية 2035".

واعتبر الوالي في كلمة ألقاها أمام ممثلي السلك الأمني وأعضاء المجالس المنتخبة الولائية والبلدية وبحضور المدراء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني، أن المشاريع الكبرى المندرجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتطوير العاصمة هدفها "الارتقاء" بالعاصمة، مشيرا إلى ما شرع في تجسيده فعليا لاسيما "تحسين النقل، هيكلة النسيج الحضري، إعادة و تنشيط المركز التاريخي للعاصمة وكذا إعادة التوازنات الإيكولوجية والمحافظة على الأراضي الفلاحية"، على حد قوله.

وقد التزم الحضور دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا العمارة المنهارة بالقصبة السفلى، حيث "طمأن" الوالي بالمناسبة الأسر المتضررة بالقول "إن الولاية والسلطات العمومية لن تقصر و لن تدخر أي جهد للتكفل بالوضعية" في إشارة منه إلى حالة البنايات المهترئة.

واغتنم الوالي الجديد فرصة لقائه بعبد القادر زوخ ليؤكد أن الوالي السابق كانت له "بصمة واضحة في تجسيد المخطط الاستراتيجي الطموح وتحقيق مكتسبات تنموية وثورة جمالية للعاصمة".

بدوره قال زوخ إنه منذ توليه مهام إدارة شؤون العاصمة في نوفمبر 2013 كان هدفه هو "خدمة الصالح العام" ولأن للعاصمة خصوصيتها – يضيف- فإنه "اجتهد لانجاز أشياء كبيرة لصالحها".

يذكر أن إنهاء مهام عبد القادر زوخ جاء عقب حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤخرا وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور وفق بيان لرئاسة الجمهورية.