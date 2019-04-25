تم اليوم الخميس بالجزائر إطلاق العملية الخامسة لاختيار المواقع لفائدة 53.989 من مكتتبي برنامج عدل 2 الذين سددوا الشطر الأول من قيمة السكن، عبر 26 ولاية.

وأشرف على إطلاق عملية اختيار المواقع وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود بحضور إطارات الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).

وتمس العملية كل من ولايات الاغواط، باتنة، البليدة، البويرة، تبسة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، مستغانم، برج بوعريريج، ميلة، معسكر، وهران، إليزي، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، عناية، المدية، تيسمسيلت، سوق اهراس، تيبازة، ميلة، غليزان، عين تموشنت.

وتقدر حصة العاصمة بـ 10.818 مكتتب والبليدة بـ 6.800 مكتتب، وتيزي وزو ب 4.129 و عنابة بـ 4.077 وتيارت ب 2.450 ووهران ب 2.000 وجيجل ب 2.300.

ويمكن للمكتتبين سحب أوامر الدفع من مقر سكناهم والتقدم لتسديد الشطر الثاني، بعد اختيار المواقع، حسب الوزير، الذي أوضح أن العملية ستستمر إلى غاية استدعاء جميع المكتتبين.

وأضاف السيد بلجود أن المكتتبين الذين لم يتم استدعاؤهم في هذه المرحلة، سيتم استدعاؤهم لاختيار المواقع خلال العملية المقبلة.

وحسب الوزير فإن مشاريع "عدل" تسير بانتظام ووفق الرزنامة المحددة .