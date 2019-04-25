أوقفت قوات الأمن التونسية البث المباشر لقناة "نسمة" الخاصة الخميس، بتهمة مخالفة القوانين المنظمة للقطاع السمعي والبصري. وصدر قرار الإيقاف من الهيئة العليا المستقلة للاتصال المسعي والبصري (هايكا) المخولة بتنظيم القطاع بعد ثورة 2011 التي أنهت سيطرة السلطة على الإعلام وحرية التعبير.

واستخدمت الهيئة قوات الأمن لتنفيذ القرار وضبط معدات القناة بدعوى عدم التزام الشركة المسيرة للقناة "نسمة برودكاست" والمرخص لها منذ 2009، بتسوية وضعها والالتزام بالقوانين الجديدة بكراسة الشروط منذ دعوتها إلى ذلك عام 2014.

وقال رئيس الهيئة، النوري اللجمي، في تصريح إذاعي اليوم: "قمنا بكل المحاولات وانتظرنا أربع سنوات حتى تسوي القناة وضعيتها مع أن القانون يلزمها بذلك في خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة". وتابع اللجمي: "لم يكن هناك اعتراف بالضوابط والقوانين بكراسة الشروط وقاموا بكل المراوغات، للأسف كان هناك ازدراء للقانون وكل قرارات الهيئة".

من جانبها، تقول قناة "نسمة" إن استهدافها جاء بسبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، التي تنفي أي علاقة لها بالقرار. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي القناة. لكن موقع "نسمة" على الأنترنت قال إن صوت القناة القوي والمنتقد للحكومة وتغطياتها للاحتجاجات أربكت حكومة الشاهد ودفعتها لقطع البث.