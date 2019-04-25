ندد الرئيس المدير العام لمجمع “سوفاك”، مراد عولمي، بالجهات التي تقف وراء الترويج لمعلومات مغلوطة وتهم باطلة، حيث نفى أن يكون في حالة فرار، وذلك في بيان رد فيه على "المعلومات التي نشرتها بعض القنوات الخاصة” حسب قوله.

وقال عولمي “لست في حالة فرار وعندما غادرت الجزائر لم اكن اطلاقا ممنوعا من السفر بل كنت في مهام عملية قادتني الى عديد الدول و المصانع لإنهاء تعاقدات مع شركاء دوليين للاستثمار في صناعة قطع الغيار للسيارات بالجزائر”.

وأضاف عولمي “لي ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية و سأقدم في الموعد المحدد و المرتب لي مع جهة التحقيق كل المعلومات المطلوبة و الوثائق الضرورية”.‎