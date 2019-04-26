بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان قرية القوادر ببلدية مڤرة في ولاية المسيلة واستقبالهم من طرف والي المسيلة، بسبب تهديم مسكن إحدى العائلات يدخل بإقليم بلدية مڤرة، كلف مسؤول الهيئة التنفيذية لجنة تقنية بمتابعة الموضوع، وتأكد لها أن قرار الهدم الصادر عن ”مير” برهوم خاطئ وأنه تعدى حدوده الإقليمية، ما جعل ممثلين عن سكان ‘’القوادر’’ مرفوقين بوثائق تثبت شرعية مطلبهم، يحتجون ويناشدون الوالي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ”مير” برهوم وإنصاف المتضررين من التجاوزات المذكورة.