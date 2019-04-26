يبدو أن مشكل التهيئة الخارجية في المواقع السكنية صار أكبر مشكل يعيق تقدم المشاريع وتسليم المفاتيح، والدليل توارثه من طرف الوزراء الأربعة السابقين، من عبد المجيد تبون، إلى يوسف شرفة، مرورا بعبد الوحيد طمار ووصولا إلى الوزير المنصب حديثا كمال بلجود، هذا الأخير الذي أكد، خلال إشرافه أول أمس على لقاء بمقر الوزارة جمعه بمديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولايات وإطارات القطاع، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التهيئة الخارجية على مستوى البرامج السكنية المنجزة والتي هي في طور الانتهاء بمختلف صيغها، قصد توزيعها في آجالها المحددة، فهل يستطيع بلجود فعل ما عجز عنه سابقوه خلال سنوات؟!