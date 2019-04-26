19:00 تمسك الآلاف من المواطنين بغليزان الذين خرجوا ظهيرة اليوم في مسيرة حاشدة التي انطلقت من أمام مسجد النور بوسط عاصمة الولائية غليزان لتشمل الشارع الرئيسي محمد خميسي والعديد من الأحياء المتخمة له، بمحاكمة كل رموز النظام الذي وصفوه بالفاسد والإسراع بتحويلهم أمام المحاكمة بما يوفر ظروف مواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية دون هؤلاء الذين يتقنون عملية التزوير في المناسبات الانتخابية.

18:15 توسع الحراك الشعبي بالأغواط في الجمعة العاشرة للعديد من البلديات على غرار بلدية بريدة وحاسي الرمل وقصر الحيران ولم يبق منحصرا في بلديتي الأغواط وآفلو، وقد أكد المتظاهرون على المطالب المرفوعة منذ بداية الحراك والتي يأتي على رأسها اقتلاع جذور النظام السابق والشروع في تغييرات عميقة لبناء جزائر جديدة، وحافظت المسيرات على ثوابت الشعارات والتي من أبرزها "جيش شعب خاوة خاوة"ويا ديغول خذ أولادك .."، "والبلاد بلادنا نديروا فيها واش نحبوا".

18:02 تجدد ظهيرة اليوم بمدينة سيدي بلعباس العهد مع الأهازيج والدعوات الرامية إلى إنهاء مظاهر حكم العصابات بالوطن من خلال جمعة عاشرة أشهر من خلالها رواد الحراك هذه المرة "تيفو" عملاق مخلد للراية الوطنية بساحة أول نوفمبر وسط شعارات وصيحات.."يتنحاو قاع" و"فيفا لالجيري".

ولم تحمل مسيرة اليوم الجديد في الشق المتعلق بالأهازيج باستثناء تلك الداعية إلى التوقيف الفوري لشقيق الرئيس المستقيل ، مع أن الشعارات المكتوبة والمحمولة جاءت برسائل مباشرة وصريحة على غرار تلك التي دعي فيها قائد الأركان إلى حسم الأمور أو تلك التي كشفت عن استحالة الذهاب إلى رئاسيات 04 جويلية في ظل بقاء حكم العصابات ما مهد لعودة الأهازيج الداعية إلى الرحيل اللامشروط لكل من بن صالح وبدوي من سدة الحكم.

17:55 يتواصل الحراك الشعبي بمدينة البيض في الجمعة العاشرة في مسيرة لا تقل أهمية عن مسيرات باقي ولايات الوطن المطالبة بسقوط المحسوبين على النظام و رفض اي مبادرة تساهم في إجهاض الحراك الشعبي من خطوطه العريضة التي تهدف لبناء جزائر جديدة مع التمسك بتنفيذ كل المطالب الشعبية غير منقوصة على رأسها ذهاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و الحكومة الغير شرعية القائمة ضد إرادة الشعب مع التسريع في إيجاد الحلول المتاحة للخروج من الأزمة غير ذلك عبر أحد المواطنين في حديثه لـ "الخبر" أن المسيرات متواصلة حتى يرضخ بقايا النظام إلى المطالب الشعبية مع محاسبة دقيقة لكل رؤوس الفساد بعيدا عن تصفية الحسابات و تفعيل الدور الحقيقي للعدالة بكل إستقلالية تنفيذا لإرادة الشعب الجزائري. كما لم تتختلف معظم دوائر البيض على تعزيز موقعها في المساهمة منذ بداية الحراك لإيصال صوتها وطنيا على ضوء ما تعيشه الولاية من تفجير قضايا فساد مشتبه بها إطارات بمديريات ولائية ساهمت في العبث محليا .

17:40 شيوخ وشباب وطلبة وفئات أخرى من المجتمع في النعامة جددت زوال هذا الجمعة صنع المشاهد المتمسكة بالحراك الذي دخل جمعته العاشرة بمسيرة سلمية تحمل شعارات تطالب كعادتها برحيل رموز الفساد ومواصلة محاكمة العصابة الناهبة لأموال الشعب ، مسيرات بمدن النعامة والمشرية والعين الصفراء في الشوارع والساحات العمومية حملت موقفا واحدا رحيل ما بقي من باءات ورفض الانتخابات ورحيل الحكومة بصوت واحد ترحلوا قاع.

17:31 جدّد المئات من المواطنين على اختلاف شرائحهم ، في عاشر جمعة من عمر الحراك الشعبي السلمي ، خروجهم في مسيرات حاشدة بڨالمة ،للمطالبة برحيل العصابة عن آخرها ، ورفض حكومة بدوي التي اعتبروها غير شرعية، ولا تمثل الجزائريين ، مجدّدين مطلبهم برحيل الباءات الثلاثة. واتخذ المتظاهرون أحد الجدران بشارع سويداني بوجمعة، أين علّقوا لافتة كبيرة بصور رموز العصابة كعمار غول ، حداد ، بوجرة سلطاني ،ولد عباس ، السعيد بوتفليقة بن صالح ، أويحيى ، بوشارب وسيدي السعيد، مطالبين المشاركين في المسرة بالتوقيع الرمزي على محاسبتهم . وقد تحدى المتظاهرون سلميا رئيس الدولة بن صالح بـ"الرد على الشعب في الميدان"،حيث وصفوا موقفه بالجبان . وقد رفع المشاركون في المسيرات مطلبا إلى القضاة بتطبيق القانون وإدخال العصابة للسجون ، مردّدين " يا قضاة القانون ، دخلوا العصابة للسجون"، واسترجاع المال العام المسلوب .

17:20 "تيفو الحراك" من ولايتي سعيدة والبويرة.

17:05 خرج، اليوم، المئات من المواطنين بسعيدة، في مسيرة حاشدة وسلمية، جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر، للمطالبة بالتغيير الجذري ورحيل النظام، مرددين هتافات "لا بدوي لا بن صالح زيد معاهم القايد صالح"، "كليتوالبلاد يا السراقين"، "الشعب يريد يتنحاو قاع"، "الشعب يريد يتحاسبو قاع"، "وطني،وطني، غالي الثمن"، و "ياللعار، يا للعار بنتورا بـ70 مليار". كما رفع المتظاهرون لافتات معبرة عن التغيير، على غرار " كليتوالبلاد يا السراقين، ارحلوا"، "الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حرا"، "يا قضاة، افتحوا الملفات في كل الولايات"، أيها الشرطي، أنا الشعب الذي أمرك القانون بحمايتي"، "بن صالح، بدوي، ترحلوا يعني ترحلوا"، و"يتنحاو قاع". والمميز في هذه الجمعة العاشرة من الحراك الشعبي، تيفو شباب سعيدة، الذي علق بإحدى العمارات، والمعبر عن مطالب الشعب وفساد "العصابة".

16:55 أكدت حشود متظاهري الجمعة العاشرة بولاية المدية، من عمر الحراك الشعبي على إحكام قبضة القانون والعدالة على الذين عاثوا في أموال الشعب فسادا وهدرا، وبأن ساعة الحساب قد بدأت تدق للتخلص من أولئك الذين أفلسوا البلاد والوطن وبأن لا رجعة في مطالب جماهير الحراك عن تجسيد ذلك. وعبر المتظاهرون في مسيرتهم مرورا بمقر الولاية، وعبر حي عين المرج وسط العاصمة الولاية، ومقرات الأمن الولائي، بريد وآتصالات الجزائر، عن إصرارهم على الإسراع في إيجاد مخرج للأزمة السياسية للبلاد بمقترح توافقي مع التشبث بالسلمية، والتلاحم الوطني والتحذير من الجهويات والفئويات مهما صغرت في علاج الأزمة بمختلف أبعادها ومستوياتها والتمكين لحرية واستقلالية القضاء في ملاحقة العصابة ومواصلة تفكيك أواصرها ومحتوياتها المادية، اللوجيستيكية والبشرية

16:45 "تيفو الحراك" بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج

16:25 لم يتخلف سكان ولاية مستغانم من مختلف بلديات الولاية عن المشاركة في مسيرة الجمعة العاشرة ميّزها ارتفاع قياسي في عدد المتظاهرين وركزت الشعارات على "تطلعات الجزائريين خلال المرحلة الانتقالية "لا نقبل أي تفسير حتى يثبت التغير"، "جمهورية نوفمبرية لا ملكية". كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بإصرار رموز النظام السابق على البقاء في مناصبهم رغم الرفض الشعبي الذي يواجهونه يوميا وصار شعار "إرحل" الأكثر ترددا في مسيرة .مواطنو ولاية مستغانم الذين بدأوا بالتجمع في ساحة البلدية بعد صلاة الجمعة قبل أن يحتلوا كل الشوارع المحيطة بها وخصوصا شارع محمد خميستي ،و أظهرت مسيرة في الجمعة العاشرة "إشادة واضحة" بمواقف الجيش مع الشعب وتصميما أكثر من أي وقت على مواصلة نضالهم السلمي حتي تغيير النظام بأكمله.

16:17أصرّ مواطنو الجلفة في الجمعة العاشرة على مطالبهم السابقة وهي رحيل الباءات وكل رموز السلطة التي عاثت في البلاد فسادا وأن يمارس مهامه في محاسبة كل رؤوس الفساد ممن ساعدهم في ذلك . خرج مواطنو الولاية رقم 17 مباشرة بعد صلاة الجمعة بعد أن تجمعوا على مستوى بعض مخارج الأحياء ليلتقوا في مسيرة أمام مقر الولاية رافعين شعارات "ترحلوا ڤاع " لا نقبل بانتخابات يشرف عليها بن صالح وبدوي " تفويت فرصة العيش في العزة والكرامة الحقيقية لن نفرط فيها هذه المرة "وصرخت حناجر المواطنين مطالبين بمحاكمة كل رموز الفساد من مسؤولين استغلوا مناصبهم أو نفوذهم أو رجال مال وأعمال تحصلوا على أموال وقروض وامتيازات بطرق غير قانونية مؤكدين أن القضاء تحرر الآن وعليه أن يقوم بعمله دون مفاضلة أو تمييز وأن الكل سواسية أمام القانون .لتعود المسيرة إلى وسط المدينة مرددة نفس الشعارات.

15:51 البريد المركزي الآن

15:45 من الشلف

15:43 على غرار باقي الولايات، خرج مواطنو الأغواط إلى الشارع مطالبين برحيل العصابة.

15:40 شهدت مدينة ميلة و بلدياتها فرجيوة، شلغوم العيد، التلاغمة، القرارم و تاجنانت مسيرات حاشدة، في الجمعة العاشرة من عمر الحراك الشعبي الذي يصر على تحقيق مطالبه كاملة غير منقوصة.

المسيرة الأم بميلة عرفت هذه المرة تقليصا في مسارها، حيث انطلقت من روضة الشهداء بعين الصياح و انتهت بالحديقة العمومية رشيد شعبوب تخفيفا على المتظاهرين لاسيما الكبار و العائلات.

وقد رفع المتظاهرون شعارات قوية أهمها "الشعب يأمر القايد صالح باستئصال العصابة" و "لا تلهونا بالمحاكمات، نريد تنحية العصابات"، كما ردد المتظاهرون شعارات أخرى كعادتهم "بن صالح ديقاج" "بدوي ديقاج" و غيرها. و يصر الحراك الشعبي في ميلة على تنصيب هيئة رئاسية جماعية لحل الأزمة.

15:30 حشود من المواطنين يتجمعون وسط مدينة برج بوعريريج مطالبين برحيل النظام.

15:24 تمسك الآلاف من المواطنين من الحراك الشعبي الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة، في مسيرة حاشدة التي انطلقت من أمام مسجد النور بوسط مدينة غليزان لتشمل أغلب شوارع المدينة، بمحاكمة كل رموز النظام الذي وصفوه بالفاسد والإسراع بتحويلهم أمام المحاكمة.

15:22 جدد آلاف المتظاهرين بالوادي خلال الجمعة العاشرة مطالب الحراك الشعبي بضرورة تغيير النظام واقتلاع عصابة الفاسدين من جذورها.

وأثناء المسيرة السلمية الحاشدة وعبر محطاتها في الشوارع الرئيسية للمدينة تعددت الشعارات التي رددتها حناجر المواطنين بينهم مجموعات من النساء، منها " الجزائريون خاوة خاوة" كما طالبوا بمحاكمة رموزها بترديد شعارات ضد شقيق الرئيس المستقيل والوزير الأول السابق كما طالبوا في وقفتهم أمام مقر الولاية بتنحية والي الولاية وحملوه مسؤولية تزوير الانتخابات المحلية الماضية.

15:06 تواصل الحراك الشعبي بولاية الطارف بحشوده الضخمة في سلميته العاشرة وتم تجديد المطالبة على تنحية بن صالح من رئاسة الدولة واستقالة بدوي وحكومته والتطبيق الفعلي لسيادة الشعب لمرحلة انتقالية.

كما دعت الشعارات إلى مواصلة محاربة الفساد وحيت صحوة العدالة في تطبيق القانون وطالبت بتوقيف ما أسمته "رأس أفعى الفساد" السعيد بوتفليقة وبقية المتآمرين مع قوى خارجية ضد الوطن.

15:00 مواطنو سطيف ينتفضون ضد ما أسموها بـ" العصابة المتبقية" في النظام.

14:55 خرجت مسيرات حاشدة قبل قليل للمطالبة برحيل بقايا النظام وعلى رأسهم بن صالح وبدوي وحكومته، وتحقيق التغيير الجذري والشامل للنظام وأكد المتظاهرون على مواصلة الحراك إلى غاية الاستجابة لكل مطالب الشعب.

كما وجهت المسيرات التي انطلقت بعاصمة الولاية مباشرة بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة من مسجد النور بالمدينة ومسجد النصر بوادي مرزوق رسالة إلى السلطة يؤكدون فيها أن أي رهان على تراجع زخم المسيرات مع بلوغ شهر رمضان هو رهان فاشل ورفعوا لذلك شعارات "جمعة مور جمعة حتى أجي المادة 7" و"بن صالح ديقاج " و" تروحو قاع تروحو قاع" و" ديقاج حكومة المونتاج" و " في رمضان ماراناش حابسين".

كما أكد المتضاهرون على ضرورة تفعيل المواد 7 و 8 من الدستور وتحرك العدالة وتشديد الخناق على كل الفاسدين.

14:46 البريد المركزي الآن

14:39 مباشرة من مدينة البويرة.

14:35 انطلاق مسيرة حاشدة في قسنطينة تطالب بتحقيق كل مطالب الحراك الشعبي

14:31 انطلقت مسيرة الجمعة العاشرة، في مدينة وهران منذ لحظات، من ساحة أول نوفمبر التي بدأ المتظاهرون يتجمعون فيها قبل الصلاة. ومن المنتظر أن تجوب مسارها الاعتيادي من شارع الأمير عبد القادر، ثم العربي بن مهيدي وصولا إلى مفترق طرق الشهيد زبانة ومنها إلى مقر الولاية.

وتشير الأصداء الواردة أن هذه المسيرة ستكون ضخمة كسابقاتها، حيث من المتوقع أن يتجمع المتظاهرون كلهم هذه المرة عند مبنى الولاية. في حين انطلق المشاركون فيها من مختلف أحياء المدينة. وصدرت تنبيهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص بعض الشعارات التي "يراد بها توجيه المسيرات والحراك" بعد الذي حدث الجمعة الماضية، عندما وزعت سيارة فاخرة شعارات أثارت الفتنة في تلك المسيرة.

14:25 مباشر سيدي بلعباس

14:13 بداية مسيرة الجمعة العاشرة في باتنة بشعار: "يتنحاو يعني يتنحاو"

14:00 انطلاق مسيرة حاشدة بتيزي وزو، رفضا لبقايا النظام.

13:49 انطلاق تظاهرة حاشدة في وسط مدينة البويرة ضد النظام.

13:30 انطلاق مسيرة تجوب شوارع مدينة بجاية، للمطالبة باحترام إرادة الشعب.

12:37 أصحاب السترات البرتقالية يؤطرون المسيرة وتفادي الاحتكاك بين المتظاهرين وقوات الأمن.

12:29 تهيئة ساحة خاصة بالحراك الشعبي وسط مدينة البويرة.

12:17 المتظاهرون يحتشدون في ساحة أودان وسط العاصمة تحسّبا لمسيرة الجمعة العاشرة من الحراك.

11:57 متظاهرون يطالبون بفتح تحقيق في وفاة الشاب رمزي.

11:20 كما حدث الأسبوع الماضي مصالح الأمن تغلق مداخل النفق الجامعي.

10:45 توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي

10:27 ككل جمعة فرض خناق كبير على مداخل العاصمة عبر حواجز أمنية ما تسبب في اختناقات مرورية رهيبة.

10:20 ككل جمعة احتشد عدد كبير من المتظاهرين بداية من الصباح بساحة البريد المركزي.

للجمعة العاشرة على التوالي تضبط الجزائر عقاربها على المسيرات التي من المنتظر أن تؤكد مرة أخرى على ضرورة رحيل كل رموز النظام.

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