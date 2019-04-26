سّلم الإرهابي "مولاي محمد الصالح" المدعو "صالح" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، أمس الخميس، الارهابي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم في بيانها: انه "في إطار محاربة الإرهاب، و بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي "مولاي محمد الصالح" المدعو "صالح" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، يوم 25 أفريل 2019".

كما كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست، أيضا، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (01) بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف و(03) بنادق تكرارية و(30) قذيفة هاون عيار 82 ملم و(3134) طلقة نارية، كما كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (02) مخبأين و(01) قنبلة تقليدية الصنع ومواد لصناعة المتفجرات بكل من جيجل وتيزي وزو.