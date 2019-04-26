قام مجمع عمر بن عمر، برفع دعوى قضائية ضد الصحفي الجزائري “عبدو سمار” بسبب ما أسماه ” حملات التشويه التي أطلقها هذا الأخير، في إحدى البرامج عبر قناة تبث عبر الويب.

وجاء في بيان لمجمع عمر بن عمر ‘أنه “وفقا للالتزام الذي تعهد به في 17 أفريل الماضي قدم مجمع عمر بن عمر يوم أمس الخميس، 25 أفريل، أمام محكمة بوفاريك، أول شكوى ضد المدعو عبدو سمار، تنديدا بالحملات التشهيرية التي كان عرضة لها في 8 أفريل في برنامج ““كواليس” الذي يبث على قناة تلفزيونية تُبث عبر الويب”.

وباشر المجمع الإجراءات القضائية في باريس، أين تم تسجيل هذا البرنامج و بثه على هذه القناة ، وكذا في جنيف ، أين يقع المكتب الرئيسي لها”.كما أعلن المجمع أنه سيقوم بمتابعة أيضا “هذه القناة.