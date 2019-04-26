ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة، واستنكر رغبة النظام الجزائري المُحتًضر في فرض حالة الحصار على العاصمة الجزائرية.

و جاء في بيان الحزب، اليوم، الذي وقعه أمينه الأول حكيم بلحسل" اليوم أيضاً، النظام الذي يظهر عليه الذهول والذعر، يلجأ إلى أساليبه الاستبدادية والتسلطية القديمة التي تشمل وضع حواجز الشرطة والدرك في ضواحي العاصمة الجزائرية، هذه العملية القمعية التي تُذكّرنا بسنوات الاستعمار، تهدف إلى منع مئات الآلاف من مواطنينا من عدة ولايات الوطن من التظاهر بحرية في عاصمتهم.

ويعتبر الأفافاس أنّه وعلى عكس الوعود الكاذبة لقائد الأركان، النظام الجزائري في حالة إفلاس كامل، يستعد للدخول في استراتيجية الحصار وتفكيك للشعب الجزائري".كما حذر الأفافاس السلطة الحقيقية في الجزائر التي تحاول تقويض وخنق الثورة السلمية الهائلة التي بدأت منذ 22 فبراير.

و جاء كذلك في البيان أن "الأفافاس مُطمئن من ذكاء وتصميم الجزائريات والجزائريين الذين سينجحون في إحباط الخطط الميكيافيلية والقمعية للمافيا التي تحكمنا". وأضاف البيان "وعلى الرغم من القيود القمعية التي تفرضها السلطة ، فقد خرج ملايين الجزائريين عبر الوطن للتغلب على المحظورات ولإظهار ردّ واضح لا لبس فيه على آخر رسالة لقائد أركان الجيش. في الواقع ، أكد الشعب الجزائري من جديد تصميمه القوّي على فرض تغيير جذري للنظام، وإرادته التي لا مفرّ منها لتحقيق انتقال ديمقراطي".