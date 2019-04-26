شهدت مصلحة الاستعجالات الجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي، محمد ندير بتيزي وزو، قبل أيام، إعادة تشغيل جهاز الموجات الفوق صوتية “إيكوغرافي” والذي لم يشغّل منذ سنين، وذلك لعلاج عدد من أنصار مولودية وهران الذين أصيبوا بجروح عقب انقلاب الحافلة التي كانت تقلّهم في طريق العودة إلى وهران، مساء الأحد المنصرم. تشغيل هذا الجهاز كان إثر تواجد والي تيزي وزو بالمصلحة التي زارها الوالي للاطمئنان على أنصار المولودية المصابين. حضور الوالي منع مسؤولي المؤسسة الاستشفائية من تحويل المرضى إلى خارج المركز الإستشفائي الجامعي لإجراء الكشف بأشعة “إكوغرافي” مثلما تم الاعتياد عليه منذ سنين. وقد اغتنم الأطباء الفرصة لاستغلال الجهاز لإجراء الكشف بالأشعة لمرضى المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير خلال ذلك اليوم تفاديا لتحويلهم إلى العيادات الخاصة. هذه الحادثة دفعت الكثيرين لدعوة الوالي للإكثار من زياراته إلى هذه المؤسسة الإستشفائية، فبركاته كانت سببا في تشغيل الجهاز.