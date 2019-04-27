شب منتصف ليلة الجمعة إلى السبت حريق على مستوى مصنع لصناعة و تحويل البلاستيك ببلدية الشبلي في ولاية البليدة دون تسجيل ''لحسن الحظ'' أي خسائر بشرية.

و أوضح الملازم الأول الزروق الزغيمي عادل المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سجل ليلة الجمعة إلى السبت و في حدود منتصف الليل حريق مهول بمصنع لصناعة و تحويل البلاستيك تحديدا بمنطقة برمضان ببلدية الشبلي، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب في حدود الساعة الثامنة صباحا، دون تسجيل "لحسن الحظ" أي خسائر بشرية.

وأضاف إن عملية الإخماد تتم بالتنسيق بين وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء .

وأكد المصدر أن الحريق شب على مستوى مخازن المصنع الثلاثة المتصلة فيما بينها على مساحة حوالي 6000 متر مربع، فيما يحتوي كل مخزن على المواد الأولية لصنع و تحويل البلاستيك. وتم تسخير 26 شاحنة إطفاء من بينها شاحنتين لإخماد حرائق المحروقات و سيارتي إسعاف طبية.