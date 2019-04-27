ينتظر أن يخضع يوم الأحد المدون يوسف بوجدون من مدينة ميلة للمحاكمة بمحكمة ميلة الابتدائية، بعد أن تم تأجيل الجلسة في وقت سابق، ويواجه بوجدون تهمة الإساءة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في فترة حكمه، والمساس بالنظام العام عبر تداوله لمنشور يسيء لشخص الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، وكان المدون يوسف بوجدون صاحب مقهى أنترنث بميلة قد كتب على صفحته تعليقات و منشورات في إطار الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 من شهر فيفري المنقضي .

من جهة أخرى سيمثل يوم الإثنين ثلاثة مدونين من بلدية فرجيوة يشرفون على صفحة تسمى "فرجيوة نيوز" و يتعلق الأمر بكل من ساحلي محسن ، حناني يحيى وعبد المؤمن نصر الدين أمام محكمة فرجيوة الابتدائية، و الذين توبعوا في جنحة الإساءة للرئيس السابق، من خلال منشور في الصفحة المذكورة بتاريخ 1 نوفمبر 2018. ومن المنتظر أن تتولى مجموعة من المحامين الدفاع عنهم بصفتهم متضامنين معهم على اعتبار أن ما قام به المدونون يدخل في إطار حرية التعبير والتي يكفلها القانون من خلال المادة 144 مكرر من قانون العقوبات.