لم يرد والي ميلة على طلب مجموعة من شباب الحراك، بادروا بتنظيم محاضرة تحسيسية وتوعوية في أوساط مواطني الولاية، وهي المحاضرة التي كان سينشطها المحامي المعروف الأستاذ مصطفى بوشاشي في 29 أفريل الجاري تحت عنوان "الجزائر بين تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل" .

أصحاب المبادرة ترددوا أكثر من مرة على ديوان الوالي و قدموا كل الوثائق المطلوبة كما طلب منهم، غير أن الولاية وإلى غاية اليوم تتجاهل الطلب وترفض الرد سلبا أو إيجابا على الطلب، ما جعل المعنيين يستنتجون أن الوالي يرفض منح الترخيص للناشط الحقوقي المحامي مصطفى بوشاشي لتنشيط اللقاء المقترح، وهي تصرفات إقصائية يندد بها شباب حراك ولاية ميلة، الذين أكدوا بأن هدفهم من مثل هذه النشاطات هو التوعية والتحسيس بضرورة النضال السلمي ووضع مصلحة وأمن البلاد فوق كل اعتبار.