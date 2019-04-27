تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمع، من تدمير 9 قنابل تقليدية الصنع ومعدات لصناعة المتفجرات بكل من الجلفة ووهران وخنشلة، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه في "إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 أفريل 2019، بكل من الجلفة/ ن ع 1 ووهران/ن ع2 ، وخنشلة/ن ع 5، (09) قنابل تقليدية الصنع و(500) غرام من مادة البارود ومواد كيمياوية ومعدات لصناعة المتفجرات و(85) قذيفة و(1251) خرطوشة من مختلف العيارت و(144) مقذوف ومخزن(01) ذخيرة و(05) مناظير نهارية".

من جهة أخرى "وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من أدرار/ن ع 3 وتمنراست وعين قزام/ن ع 6، (03) شاحنات ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(23100) لترا من الوقود وهاتفين (02) للاتصال عبر الأقمار الصناعية".

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من عين الدفلى/ن ع 1 وتلمسان/ن ع 2، تاجر (01) مخدرات وضبطت (173) كيلوغرام من الكيف المعالج"

"وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية-- يضيف البيان--أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من غرداية/ن ع 4 وبرج باجي مختار وعين قزام/ن ع 6، (18) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".