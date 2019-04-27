أكد وزير التجارة، سعيد جلاب السبت بالجزائر العاصمة أن السعر المرجعي للحم البقري المستورد "المجمد" لن يتجاوز 750 دج للكيلوغرام الواحد خلال شهر رمضان فيما سيتراوح سعر اللحم البقري المستورد "المبرد" ما بين 800 و 1000 دج للكيلوغرام الواحد.

و قال جلاب في تصريح للصحافة على هامش لقاء وطني مع إطارات وزارة التجارة، أنه تم تحديد أسعار مرجعية و ليست تسقيف، لبعض المواد الواسعة الاستهلاك في رمضان على غرار اللحم البقري

المستورد و بعض الخضر كالبطاطا والطماطم والبصل والكوسة والجزر والخس وفاكهة الموز وكذا الفواكه الجافة و المجففة خدمة للمواطن و لقدرته الشرائية.

وأبرز الوزير في سياق متصل أنه سيتم "الاعلان عن كل هذه الأسعار المرجعية في الأيام الأربعة المقبلة".

وأوضح أن الأسعار المرجعية تعني فرض أسعار "معقولة" للمنتجين (سواء في التجزئة أو الجملة) و التجار و المستهلكين، مذكرا أنه من أجل تحقيق هذا المبتغى تم حذف الرسم الإضافي على استيراد هذه المواد السالفة الذكر.

لضمان استمرار تموين الأسواق باللحوم و المواد المختلفة تم إعفاء المستوردين من الالتزام بأجل 30 يوما المفروض من طرف البنك في اطار عمليات الاستيراد.