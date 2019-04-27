منحت ولاية الجزائر الترخيص لعقد اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني هذا الثلاثاء 30 أفريل 2019 بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب أمين عام جديد للحزب خلال هذا الاجتماع.

وكانت اللجنة المركزية للحزب العتيد قد فشلت في انتخاب خليفة ولد عباس على رأس "الأفلان" الثلاثاء الماضي إثر نشوب خلافات ومناوشات حادة بين الأعضاء.

وعبر الأعضاء عن رفضهم القاطع لكل الوجوه القديمة والوزراء والمسؤولين المرفوضين شعبيا، داعين إلى مرافقة مطالب الشعب في تجديد نفس الحزب بانتخاب من هو أهل لإعادته إلى الطريق الصحيح.